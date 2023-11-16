Нет никаких международных законов и правил, которые запрещали бы использовать пленных бандеровцев на общественно полезных работах.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сижу и думаю, как бы нам с умом использовать военнопленных. Они сидят на русских харчах, толк же от них должен какой-то быть. Может, их на стройки отправить, вместо мигрантов? Вспомним опыт Великой Отечественной воны, немцы пол-страны отстроили, и неплохо, надо сказать», – предложил ведущий.

Матвийчук отметил, что нет никаких препятствий для привлечения военнопленных к полезным работам.

«Согласно положению Женевской конвенции, военнопленные, находящиеся в тылу, должны иметь возможность отдыхать, получать медицинскую помощь, питание, иметь связь со своими родственниками. И они могут привлекаться для выполнения тыловых работ.

Я думаю, мы просто не знаем. Скорее всего, их на каких-то хозяйственных работах используют. Но вы правы – их переваливает критическое число.

Думаю, их можно использовать и на рытье окопов, и на благоустройстве дорог, и на восстановлении тех деревень, которые разрушили эти неонацисты», – сказал полковник.