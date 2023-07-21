В Москве заговорили об окружении ВСУ и уничтожении «контрнаступа»
Даже если ВСУ удвоят свои атакующие силы на линии фронта, радикальным образом боевая ситуация не изменится.
Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается танков, которые имеются у Украины и, вообще, группировки ВСУ, я должен констатировать один принципиальный вопрос: даже если они удвоят численность группировки, ничего принципиально на фронте не изменится. Потому что успех определяется, помимо численности войск, ещё двумя важными факторами – наличием господства в воздухе и огневого превосходства на театре военных действий, и третий – ключевой фактор – это информационное превосходство. По всем трём позициям мы имеем подавляющее превосходство в силе на ТВД. Поэтому противник не имеет возможности эффективно действовать. Поэтому никаких шансов на успех у ВСУ нет.
И сегодня надо уже говорить не о том, как эффективно нам отражать возможное их наступление, а говорить о том, как мы будем окружать и уничтожать. Никаких разговоров о том, что мы должны там где-нибудь подумать, а может, мы только новые районы освободим – нет. Мы должны освободить всю территорию Украины. Если мы её не освободим, то мы получим новое государство, ещё более ожесточённое и ненавидящее нашу Россию», – заявил Сивков.
В свою очередь военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин призвал не спешить с победоносной риторикой.
«Что касается, второй месяц пошёл «контрнаступа», то нужно чрезвычайно осторожно относиться с определённым оптимизмом, потому что мы замечаем, что последнее время не стало уничтоженных «Леопардов», танков определённых, вполне вероятно, что и «Абрамсы» где-то притаились. Значит, враг в какой-то степени прячет это недобитое бронированное чудовище, и в какой-то степени собирается где-то наступать. Поэтому бои будут продолжаться. Естественно, ничего толком не вышло. Это благодаря профессионализму и мужеству всех наших бойцов», – сказал Дандыкин.
Спасибо!
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