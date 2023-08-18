«В обороне не отсидеться»: На конференции Минобороны предлагают устроить проблемы Западу

Высшие чиновники Минобороны признали, что брошенный России вызов выходит далеко за рамки спецоперации на Украине. Тяжелая работа предстоит не только на внешнем фронте, но и внутри страны. Нужна, в том числе, новая система образования. Сегодня это не менее важно, чем экономика и военная ситуация.

Подтверждение тому – состоявшаяся конференция «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности», которая прошла в рамках военно-технического форума «Армия-2023». Мероприятие открывал первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, что свидетельствует о понимании важности задач на уровне высшего руководства.

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«Мы надеемся, что результатом этого будет еще более глубокое и правильное понимание происходящего», – отметил в приветственном слове Цаликов.

Запад не случайно на протяжении долгих лет вкладывался в фальсификацию истории Великой Отечественной войны, вытравливая из памяти главную роль Советского Союза, заметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«В современных западных учебниках победа над фашизмом «принадлежит Англии и Америке». А Советский Союз воевал против Гитлера, но до этого якобы был с ним в союзе. Весь посыл западных историков по Второй Мировой войне – американцы «победили» и сделали так, чтобы мир стал демократичным и либеральным. Именно они создали ООН. А Советский Союз был лишь временным союзником, который «виноват» в начале Холодной войны и в установлении тоталитарного режима в странах восточной Европы».

На внешней арене Россия сегодня отнюдь не в меньшинстве, заметил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

«В результате гибели старого коммунизма, развязывающегося провала демократического либерализма, в мире образовался идеологический вакуум за заполнение которого развязывается борьба. В мире – два идеологических направления: консерваторы, они же нормальные, – это мы, мировое большинство, все еще заметное, но оттесняемое силой стран Запада. Другие – условные транснационалисты, они же либералы. Они находятся в сокращающемся меньшинстве, но обладают мощным, хотя и усыхающим потенциалом в мировой экономической системе».

Победить в этом противостоянии можно только за счет нападения, уверен известный российский телеведущий Владимир Соловьев:

«Если хочешь победить, в обороне не отсидеться. Нашу волю и решимость должны почувствовать наши враги. Не только на уровне вербальном, но и на уровне конкретных действий. Они должны ощущать угрозу и понимать, что эта угроза не пустая, она будет реализована. Европе или Америке, что будет с Украиной и украинским населением, плевать. Их волнует только то, что будет с ними, поэтому должна быть угроза для них, и они должны понимать, что это не пустая угроза».

Но, чтобы добиться победы, нужно уделять внимание образованию, воспитанию и мобилизации общества, в том числе, за счет увеличения расходов на армию.

«Это большая война, и я считаю, что надо начать обсуждать с обществом в том числе, что нам надо усиливать и увеличивать нашу профессиональную армию. Надо принципиально усиливать армию, и это работа на годы вперед. Не будет «пушек», не будет и «масла» – сейчас такая ситуация, против нас ведут большую войну. Скажут: «Бюджетные деньги потребуются, придется увеличивать расходы на оборону и ограничивать социальные расходы» – может быть, и придется. Повторяю, не будет пушек, не будет и масла», – подчеркивает председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Американский политолог и историк советского происхождения Дмитрий Саймс подтвердил, что Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами.

«Сейчас явно происходит переломный момент. Я боюсь сказать, как долго он будет длиться, потому что в числе прочего это зависит и от действий России. Причем, не только от российских ресурсов, не только от героизма российских солдат, но, конечно, и от того, какой выбор будет в этой нелегкой ситуации делать Россия в отношении того, как отвечать на эскалацию коллективного Запада. Ситуация, с которой мы сталкиваемся в украинском кризисе, не имеет параллели в мировой истории, когда большая группа стран решила вмешаться в локальный конфликт между двумя братскими народами и сделать эту борьбу предметом, мотивом «крестового похода» против одного из участников конфликта».