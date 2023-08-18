Венгерские аграрии потребовали блокировать импорт украинской птицеводческой продукции

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Сельскохозяйственная палата Венгрии и Совет по птицеводству призвали в совместном заявлении прекратить импорт украинского мяса птицы и яиц. Они предупредили, что неограниченное количество продуктов, поступающих в Европейский союз, не только угрожает будущему производства в Евросоюзе и самодостаточности Европы, но и создаёт проблему безопасности пищевых продуктов.

Об этом сообщает Hungary Today, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время как птицеводческий сектор ЕС работает в соответствии со строгими правилами безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, украинские фермеры не подпадают под действие стандартов ЕС», – напоминают венгерские аграрии.

Понятно, что действующие меры Европейской комиссии в отношении тарифов и квот на украинский импорт привели к значительному увеличению украинских поставок в последние месяцы.

Венгры напоминают, что действовавшая до либерализации квота ЕС ограничивала импорт мяса птицы из Украины до 90 тысяч тонн в год. Согласно статистике ЕС, за год с июня 2022 года, когда началась либерализация, ЕС импортировал из Украины более 218 000 тонн мяса птицы.

По данным Сельскохозяйственной палаты и Совета по птицеводству, цифры импорта яиц ещё больше «ошеломляют»:

«В 2022 г. из Украины поступило в 4 раза больше столовых яиц, чем в 2021 г., а в марте 2023 г. ЕС импортировал почти 100 млн украинских столовых яиц, почти столько же, сколько за весь 2021 г.».

В первой половине этого года ЕС импортировал из Украины яиц на 204% больше, чем годом ранее.

«Война не может служить оправданием предоставления Евросоюзом Украине политических преференций, позволяющих ввозить в ЕС товары, не соответствующие стандартам и требованиям ЕС», – уверены представители обоих институтов.

«Более того, ЕС поддерживает этой мерой не украинский народ, а нескольких олигархов», – добавляют они.

Все импортируемые товары, ввозимые в Европейский Союз, должны подпадать под действие того же обязательного и контролируемого законодательства, в рамках которого действуют и производители государств ЕС.

«Это правило следует соблюдать не только ради честной и равной конкуренции, но и в целях безопасности пищевых продуктов, и в интересах потребителей», – заявляют венгерские ассоциации аграриев.

Сельскохозяйственная палата Венгрии и Совет по птицеводству утверждают, что неспособность убрать украинские продукты с внутреннего рынка в ближайшие годы приведёт к значительной и длительной реструктуризации сельскохозяйственного и птицеводческого секторов ЕС.

Быстрое устранение сельскохозяйственного барьера на пути интеграции Украины в ЕС станет болезненным для европейских аграриев, – считают венгерские ассоциации аграриев. По их оценке, политические последствия будут нести приграничные страны, а экономические выгоды получат инвесторы, которые уже пользуются инвестиционными возможностями на Украине.

«Отечественные птицеводы до сих пор кормят свою птицу кормами, приобретёнными по высоким ценам в прошлом году, и не могут переложить в цены высокие производственные затраты из-за переизбытка предложения в Европе», – отмечают структуры, защищающие интересы венгерских товаропроизводителей.