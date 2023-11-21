«Весной ждите» – Арестович анонсирует новые территориальные потери Украины

Весной следующего года Украина может понести новые территориальные потери и гибель большого количества войск.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Россия сейчас готовит крупное наступление, в то же время Украина теряет переговорные позиции.

«Реальность такова, план сейчас таков – еще год назад мы могли относительно легко договориться с россиянами о плане Киссинджера. Через год не можем, еще полгода – не будет речи уже и об этом идти. Сейчас план – это ЕС плюс гарантия, на самом деле. Но будут сейчас удары по инфраструктуре, весной Россия готовит крупное наступление, которое начнется либо непосредственно перед выборами президента России, либо сразу после них.

И по результатам, если так будет продолжаться западная военная помощь, сдерживать это российское наступление будет очень-очень тяжело. Вполне возможны новые территориальные потери, большие потери войск, попадание людей, которые сейчас живут на нашей территории, под оккупацию со всеми вытекающими последствиями», – заявил Арестович.