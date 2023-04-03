Вице-спикер: «Эвакуировать такого монстра, как Рада, очень непросто»
После начала боевых действий 24 февраля прошлого года многие украинские политики плохо понимали. Что необходимо делать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил бывший глава партии «Слуга народа», первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
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У него поинтересовались, был ли готов украинский к эвакуации после начала российской военной операции.
«Я думаю, что если мы в 6:30 собрались и в 8 уже голосовали введение военного положения, то это как минимум ответ, что мы были к чему-то готовы. Через неделю было первое заседание уже. И, соответственно, оно уже было достаточно проработано. Мы работали в удаленном режиме. Вопрос эвакуации – очень риторический. Мы показали людям, что власти остаются в Киеве, они будут стоять, бороться.
Надо понять, что эвакуация такого монстра, как парламент, со всем аппаратом, структурами, всеми проволоками, связью – это очень непростая история. Что касается конкретных организационных действий, то давайте откровенно: на бытовом уровне очень многие 24 числа в принципе плохо понимали, что делать», – сказал политик.
Он считает, что парламенту придется сыграть немалую роль для «победы Украины в этой войне».
«Будем все для этого делать, будем голосовать необходимые решения, связанные с евроинтеграцией, с повышением стандартов безопасности, с вступлением в НАТО. У нас есть много законов дискуссионных, будет ссора. Но будем договариваться искать возможности.
Я думаю, так как мы внесли флаг Евросоюза в зал, летом мы в принципе должны внести страну на руках в Евросоюз, это должны сделать политики и, в частности, политики, которые в парламенте тоже», – резюмировал Корниенко.
Спасибо!
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