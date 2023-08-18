Видео с попавшим в плен комбатом Томовым обсудили на крымском ТВ

Одной из тем дискуссии на крымском ТВ стала судьба попавшего в украинский плен российского комбата Юрия Томова, который вместе с группой бойцов вовремя не засёк вражескую засаду в районе населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области. Украинцы распространили видео, где российский командир в плену показывает на карте нужные противнику данные. Эта запись вызвала ожесточенные споры в блогосфере – некоторые утверждали, что Томов был обязан подровать себя гранатой, но не дастся живым. Защитники командира настаивали, что «диванные критики» не имеют права предъявлять подобные претензии, так как не были в подобных ситуациях.

Видео с попавшим в плен комбатом изначально делалось с расчетом на деморализацию бойцов ВС РФ. Но эта западная тактика вновь не сработала – русских подобное только сплачивает и придает решительности, а выводы в штабе на передовой уже сделали. Об этом в эфире «Крым 24» заявил заместитель командира Крымского добровольческого подразделения по работе со СМИ и пропаганде с позывным «Ящик», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что никто не имеет права осуждать, потому что никто не может здесь точно сказать, как он себя будет вести на его месте. Рассказывать и сравнивать его там с Романом Филипповым, который подорвал себя гранатой или других, мы не имеем права. Это война, и на войне всякое случается, на всех войнах разное происходило. И действительно, мы не знаем… надо учитывать фактор того, что у нас есть родственные связи, между нашими странами, и могли у него быть родственники. Могли найти маму, сестру ещё кого-то. Как угодно, покажут, и сделаешь что угодно. В нашем плену говорят точно такое же, что и наши там для спасения своей жизни, в первую очередь. Я не хочу вообще комментировать. Мы сделали выводы, все на направлении сделали выводы, поменяли позывные, кодировали станции, поменяли позиции, поэтому работаем дальше. И я не хочу обсуждать – я желаю только, чтобы он вернулся живым домой, к своим родным. А там дальше история рассудит, и мы всё это узнаем», – заверил он.

Глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев предположил, что комбата просто могли накачать психотропными веществами.

«Пусть пройдёт время, и мы узнаем всю правду, и, как говорится, история нас рассудит. Потому что мы не знаем действия психотропных веществ, которые можно применять к человеку, и он ведёт себя так, как он сейчас ведёт. Ни для кого же не секрет, что они под теми же веществами идут в наступление. Сколько раз, когда пленного берешь, он сутки сидит с такими глазами, ошарашенными и не понимает. Через сутки заходишь, а он сидит и спрашивает: где я нахожусь? То есть человек сутки не понимал, что он уже в плену. Поэтому и он готов там рассказывать, что угодно и, как угодно. Там под этим делом всё рассказывают, поэтому сейчас человека, по крайней мере, здесь, мы обсуждать не можем, как он себя в плену ведёт и со страха начинает сдавать позиции. Кого-то просто наколют, снимают видео и потом специально выкладывают в сеть, чтобы у обычных солдат, которыми командовал этот комбат, вызывать ненависть», – считает Юрьев.

Депутат Госсовета Крыма, ветеран войны в Афганистане Сергей Тарасов добавил, что все, выносимое напоказ со стороны Украины имеет своей целью оказать моральное давление.

«Соглашусь с тем, что нужно быть в той ситуации и понимать, как он попал в плен, и что к нему применяли. По опыту Афганской войны тоже хочу сказать, что ребята попадали в плен и попадали в различных ситуациях. У нас был такой товарищ из Москвы, сержант, фамилию называть не буду. Он ушёл к духам осознанно. И когда по прошествии времени в «Красной звезде» я читаю о наших ребятах, которые находятся в плену или без вести пропавшие, и вижу эту фамилию, что он без вести пропавший, в душе поднимается… Потому что знаю этого сержанта. Здесь война – совсем другая, не похожая ни на какие войны, которые проводил Советский Союз, Россия и так далее. Здесь действительно получился весь мир против России, нас уничтожить, русский мир, русский дух всеми имеющимися способами. В том числе и вот такими фейковыми видео или просто видео убийства наших пленных, чтобы посеять среди нас панику, посеять разброд и раздрай. Но они ошибаются в этом – русских, то есть армян, грузин, чеченцев, всех, кто проживает на территории Российской Федерации, это наоборот сплачивает и показывает, что мы придём и уничтожим этих сволочей, которые издеваются над нашими ребятами», – подчеркнул Тарасов.