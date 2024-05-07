Украинские чиновники разворовали все средства, выделенные на строительство фортификаций, и теперь всушники отказываются лезть в эти земляные могильники.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все чаще появляются жалобы военных, что они отказываются занимать те фортификации, которые им строят гражданские отделы. Я могу сказать, что у нас в принципе с военной инженерией большая проблема. Учебники никто не открывает, не читает, а в советской армии был накоплен гигантский опыт во Второй мировой войне. И одна из самых совершенных школ военной фортификации была в мире, которая сейчас критически важна. Так, как делала советская армия, они конечно уже не могут. Так вот, деньги не дают военным. Вместо этого приезжает куча гражданских фирм, которые потратили десятки миллиардов долларов на эту фортификацию, роют окопы с этим экскаватором, в лучшем случае закидывают туда цельное бетонное сооружения, которое не выдерживает средств поражения противника», – сказал Арестович.

«Все это делается не по военным канонам. И сегодня опубликовали видео, где наш военный говорит, что они в принципе отказываются занимать эти позиции. Люди уходят с лопатами копать сами в посадке. Потому что, говорят, в эти могильники мы садиться не будем. Но на это тратится огромное количество денег, в тылу фортификации нет. И это, кстати, одна из причин, почему под Очеретино валится фронт – нет запасных позиций. Крови прольется без фортификации в два раза больше, чем могло бы пролиться. Это жизни людские, судьбы людские, семьи и так далее. Какая-то тварь сейчас опять листает капусту где-то там в Киеве: «Как хорошо мы порыли военным». Главное, что делает это с чувством выполнения долга», – резюмировал он.