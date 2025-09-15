Военкор: Истерия вокруг беспилотников в Польше раздувается под блокаду Калининграда
Страны НАТО отрабатывают блокаду Калининградской области, чтобы через несколько лет спровоцировать большую войну с Россией.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В НАТО происходят учения по быстрой переброске войск в Литву. Причём, по картам НАТО, мы видим, что это учения по блокаде Калининграда. У них идёт усиление восточных границ, на фоне милитаризации Европы.
И сейчас, под предлогом налётов российских беспилотников, они продолжают усиливать границу. Они строят «Балтийский щит», в Польше – 800 километров траншей и минных полей. Они готовятся сдерживать наше продвижение на своих границах.
Почему? Потому что в рамках этого раскрученного маховика милитаризации они уже не могут остановиться, и будут провоцировать конфликт, чтобы обнулить свои неудачи в экономике», – сказал Коц.
По его мнению, самая вероятная провокация со стороны НАТО – это блокада Калининграда.
«Они укрепляют границы в приступе какого-то фортификационного ража. Соответственно, и переброска войск в Литву отрабатывается, потому что самый короткий путь в Калининградскую область – через Литву.
Разные даты начинаются, но в основном звучит 2030 год из уст Евросоюза. Комиссар по безопасности даже проговорился, что им нужно как можно дольше затягивать конфликт на Украине, чтобы успеть приготовиться.
Поэтому мне кажется, что вся эта история с беспилотниками ложится в одну канву милитаризации и подготовки к каким-то большим действиям», – подытожил военкор.
