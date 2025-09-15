Страны НАТО отрабатывают блокаду Калининградской области, чтобы через несколько лет спровоцировать большую войну с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В НАТО происходят учения по быстрой переброске войск в Литву. Причём, по картам НАТО, мы видим, что это учения по блокаде Калининграда. У них идёт усиление восточных границ, на фоне милитаризации Европы.

И сейчас, под предлогом налётов российских беспилотников, они продолжают усиливать границу. Они строят «Балтийский щит», в Польше – 800 километров траншей и минных полей. Они готовятся сдерживать наше продвижение на своих границах.

Почему? Потому что в рамках этого раскрученного маховика милитаризации они уже не могут остановиться, и будут провоцировать конфликт, чтобы обнулить свои неудачи в экономике», – сказал Коц.