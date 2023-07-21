«Вопрос – кто будет следующим»: Стрелков отправлен за решётку – Губарев задержан

Мещанский суд Москвы арестовал сегодня бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

За это правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет заключения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве призывов к экстремизму Гиркину вменяются два поста, опубликованных в «Телеграме» 25 мая 2023 года, где говорится о Крыме и невыплатах военным.

По словам адвоката Гиркина Александра Молохова, экстремизм в этих постах обнаружил в своем заключении специалист института криминалистики ФСБ. Также в деле есть «опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение».

«Игорь Всеволодович Гиркин не оспаривает, что он является автором записей, из-за которых ему предъявлено обвинение, но вину не признает. Он готов сотрудничать со следствием, чтобы установить истину, не собирается мешать расследованию», – сказал Молохов.

В суде Гиркин просил не отправлять его в СИЗО, а назначить в качестве меры пресечения домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья.

«У меня стенокардия второй степени, постоянно принимаю препараты. Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста. Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей, смешны. Потому что я во многих странах в розыске и приговорён к пожизненному Гаагским судом. За преступление, которого не совершал», – сказал Гиркин.

Во время заседания перед зданием Мещанского суда собрались сторонники Гиркина, возмущенные его арестом. Бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев встал под судом с плакатом и был задержан.

Либеральный политолог Георгий Бовт не удержался, чтобы не позлорадствовать по поводу ареста Гиркина.

«Вообще-то, конечно, за слова сажать нехорошо. Однако, учитывая, сколько уже посадили именно за слова на противоположном от Стрелкова политическом фланге, то он уже давно наговорил на статью. И к нему были более чем снисходительны. К другим не были совсем», – написал Бовт в своем тг-канале.

Публицист-патриот Юрий Баранчик также отмечает противоречивость фигуры Гиркина.

«Жалко, конечно, что, несомненно, талантливый человек, который уже принес много пользы Родине, оказался в последние годы невостребован, и так распорядился своими талантами. Все-таки на негативе нельзя построить ни дом, ни общественное движение. Нельзя все мазать одной только черной краской. Надо продвигать и позитивную повестку, на ней строить образ будущего», – написал он.

Политолог Сергей Старовойтов полагает, что потребность России в «рассерженных патриотах» исчерпана.

«Давно было понятно, что патриотическая телеграм-вольница могла существовать ровно до тех пор, пока нужны были союзники среди ультра-патриотов. Сейчас, очевидно, потребности в ЛОМах у государства несколько скорректировались. Повестка меняется, а чтобы остальные быстрее понимали – казнят пару-тройку громких имен. Вопрос не в том, что будет со Стрелковым, а кто будет следующим?», – написал Старовойтов.

Публицист Максим Равреба не прогнозирует жестких приговоров Гиркину и другим ультра-патриотам.

«Не думаю, что их посадят, просто теперь у них будет меньше времени на проповеди. Все свободное время они будут тратить на следствия/суды. Это эффективное лекарство для критиков от пикейной болезни. Не думаю, что их посадят. Квачков на воле, Стрелкова, скорее всего, после беседы выпустят. Правда это только начало долгого маринада, следственной тягомотины, в которой нет ничего хорошего», – пишет Равреба.

Социолог Сергей Задумов полагает, что в этих условиях Гиркин способен на радикальные поступки.

«В Кремле плохо понимают психологию таких людей. Стрелков готов идти до конца, если надо и пожертвовать своей жизнью. Реально. Таких людей мягко запугивать – бесполезно. Лучше бы дали ему батальон и отправили на фронт. Он бы там пригодился. Зачем издеваться над человеком войны? Зачем толкать его в политику одной рукой, а потом мягко ему показывать, что политикой нельзя в нашей стране заниматься? И не злите вы солдата и офицера. Примените его на фронте. Больше пользы будет. Всем. И вам, и ему, и обществу», – пишет Задумов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что ужесточая контроль за медиа пространством, Россия повторяет тот путь Украины, «где давным-давно» любая критика существующий власти или военного командования автоматически влечёт за собой жесткое преследование и репрессии».

«Можно долго рассуждать на тему того, насколько это решение правильное, насколько оно комфортное для тех, кто исповедует свободу слова и стремится поддерживать объективность в освещении событий СВО, но, безусловно то, что на той же Украине такие решения обеспечили полную мобилизацию украинского общества, его поддержку ведущейся войны, военного и политического руководства и контроль над общественным сознанием. Скорее всего, то же самое ждет и российское медиапространство», – написал Шурыгин.