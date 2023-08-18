Воздушные силы ВСУ пожаловались на участившиеся взлеты носителей «Кинжалов»

Игорь Шкапа.  
18.08.2023 09:33
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские ВКС стали все чаще поднимать в воздух истребитель МиГ-31К, из-за которого на Украине объявляют воздушную тревогу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские ВКС стали все чаще поднимать в воздух истребитель МиГ-31К, из-за которого на Украине...

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«Они и раньше так делали. Но летали по полтора часа, отрабатывая топливо. Фактически в небе может полтора часа он летать в случае полной заправки. Таким образом самолет проводит свои определенные тренировочные полеты, а Украина в состоянии воздушной тревоги.

Враг это знает, он знает, что мы будем реагировать на это. Они знают, что у нас из-за этого соответственно ограничительные меры в стране в разных учреждениях и предприятиях», – сказал Игнат в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине так называемого телемарафона.

По его словам, чем больше взлетов МиГ-31К, тем больше объявляется воздушных тревог, как это было вчера.

«Авиация, в частности летный состав, нуждается в поддержании постоянных навыков. Это взлет и посадка, выход на рубеж пуска ракет и так далее. Такие вот тактические приемы, которые применяются к этому типу самолетов», – добавил он.

При этом спикер подчеркнул, что при взлете этого самолета Воздушные силы ВСУ должны реагировать, поскольку даже в случае тренировочного полета это не гарантирует, что русские «не выпустят ракеты Х-47 «Кинжал».

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