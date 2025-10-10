ВС РФ обходят позиции ВСУ и накапливаются в тылу бандеровцев

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 09:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Россия продолжает использовать тактику инфильтрации, выявляя «дыры» в обороне ВСУ и обходя их позиции малыми группами в тыл.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Противник пользуется глухими местами в зоне ответственности, достаточно большими промежутками между позициями, где-то дырами в наблюдении.

Использует эти участки фронта, доходит до определенных точек, организует там накопление и продвигается дальше.

Нет команды на закрепление, нет команды на определенные штурмовые действия. Есть конкретная команда: минуя порядки ВСУ, минуя наблюдения, инфильтровываться в тыловые логистические зоны и препятствовать деятельности Вооруженных сил Украины.

Такую тактику и стратегию противник использует не только на нашем направлении, а и на других направлениях», – жалуется Кудряшов.

