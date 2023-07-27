ВСУ пока не истощены, август будет жарким – Алёхин

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 18:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 377
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины еще сохранились силы на то, чтобы превратить август в «жаркий» месяц.

Об этом в эфире видеоблога «Справедливая Россия» заявил участник кампании в Чеченской республике полковник Геннадий Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины еще сохранились силы на то, чтобы превратить август в «жаркий» месяц. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Алехина, боевые действия в течение августа будут активно разворачиваться на протяжении всей линии фронта, при этом, основные события произойдут на Купянском и Запорожском направлениях.

«Есть у них еще снаряды, они еще не истощились. Противник еще силен, коварен, он будет биться, он не будет сдаваться, они будут биться. Но что это закончится в конце августа-начале сентября, мне трудно сказать. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что август будет жарким. В августе будут действительно большие события на всей линии фронта. Но я смею предположить, что основные будут разворачиваться именно на Запорожском и на Купянском направлениях», – заявил Алехин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть