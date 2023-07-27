ВСУ пока не истощены, август будет жарким – Алёхин

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У Украины еще сохранились силы на то, чтобы превратить август в «жаркий» месяц.

Об этом в эфире видеоблога «Справедливая Россия» заявил участник кампании в Чеченской республике полковник Геннадий Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алехина, боевые действия в течение августа будут активно разворачиваться на протяжении всей линии фронта, при этом, основные события произойдут на Купянском и Запорожском направлениях.

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«Есть у них еще снаряды, они еще не истощились. Противник еще силен, коварен, он будет биться, он не будет сдаваться, они будут биться. Но что это закончится в конце августа-начале сентября, мне трудно сказать. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что август будет жарким. В августе будут действительно большие события на всей линии фронта. Но я смею предположить, что основные будут разворачиваться именно на Запорожском и на Купянском направлениях», – заявил Алехин.