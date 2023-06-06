ВСУ пытаются взять в клещи Артемовск – Пригожин

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Российская армия уступает ВСУ важные позиции рядом с Артемовском, что может привести к трагическим последствиям и отступлению из недавно освобожденного города.

Об этом в эфире Telegram-канале «Сигнал» заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пригожина, сейчас ВСУ действуют теми же методами, что и «Вагнер» при освобождении Артемовска, беря его в клещи.

«Поступила информация, и она подтверждается, о том, что сады на юго-западе Артемовска заняли уже подразделения ВСУ. Заняли почему? Потому что когда там были ЧВК «Вагнер», то, несмотря на то, что опасность высокая, в садах зарывались, стояли и отражали любые попытки контрнаступать. У Министерства обороны, к сожалению, другая тактика по принципу, что если есть очень хорошо укрепленный район, то в нем можно находится, а если нужно приложить усилия, то лучше не находиться. Пустоты в войне не бывает, поэтому в садах находятся ВСУ. Если ВСУ не выбить немедленно, а их надо выбивать постоянно артиллерийским огнем, пехотой, то они зайдут сначала в «тетрис», после этого все остальное будет складываться в том же направлении, как мы и наступали. Самое опасное, что это сложение может оказаться гораздо более быстрым, чем наступали мы», – сказал основатель ЧВК.

Он добавил, что, с точки зрения Артемовска и Соледара, есть три ключевые дороги – из Часов Яра, Славянска и Северска.

«Если идти по трём дорогам, то понятно, что часть подразделений начинают разрезаться и попадают в капкан. Это украинцы и делают. Сегодня были потеряны позиции около Раздоловки – это у нас северное направление. Несколько дней назад они шли по дороге со стороны Славянска, не сегодня-завтра пойдут из Часова Яра и добавят второе кольцо, грубо говоря, попытки окружения нашей группировки, добавят ее по низу, подрезав со стороны Азаряновки, Курдюмовки и Торецка. Если начать отступать, то дальше будем отступать сначала до «линии Вагнера», а после этого и дальше неизвестно докуда», – заявил Пригожин.