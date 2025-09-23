ВСУшный дроновод об изменении ситуации на фронте: Русская kill-зона – по всей линии фронта
Российские дроноводы по всему фронту создают обширную «kill-зону», которая не позволяет бандеровцам поднять головы. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты наземных БПЛА 93 ОМБр ВСУ Александр с позывным «Электрик», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Кил-зону сделали мы года полтора назад, с активным развитием у нас БПЛА, и за счёт этого мы долго держали фронт.
А сейчас враг взял на вооружение нашу тактику, масштабировал, и вышел на серьёзный уровень. Развил несколько серьёзных подразделений, типа того же «Рубикона», и активно масштабирует их по всему фронту», – сказал «Электрик».
«Если ещё полгода назад такие участки фронта были единичными, то сейчас это уже очень широкий участок, который быстро растёт. И таких подразделений, как «Рубикон», становится больше, и они обрезают нам логистику.
То есть, по нашей тактике они сравнялись, а где-то даже превзошли. Всё стало намного сложней, и эта кил-зона – это 10-15 километров в сторону врага, в которой основное средство поражения – это дроны», – жаловался всушник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: