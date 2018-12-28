Взрыв мозга: Почему украинцы валят все беды на Россию

28.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинцы винят во всех бедах Россию, чтобы не оттянуть неприятное для себя признание о несостоятельности «самостийного» проекта.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём проблема ощущения Украины «Все беды от России»? Причина только одна – неуспешность строительства украинского государства. Тридцать лет независимости Украина у разбитого корыта. Потеряны все компетенции, которые были во времена Советского Союза», – сказал он.

«Чудовищная, всепроникающая, тотальная коррупция. Во главе Украины стоит олигарх – вор Порошенко. Вместо того, чтобы заботиться о росте благосостояния нации, в семь раз увеличил личные капиталы. В стране действует фашистская диктатура. Дай волю тем, кто представляет интересы нынешней власти – они готовы своим оппонентам залить в горло раскалённый свинец. Это средневековье! Украина сегодня – это самая несчастная, обездоленная, коррумпированная страна в Европе. Это – европейское Сомали», – добавил эксперт.

«Поэтому, для Украины ситуация сегодня очень печальна. И, если признать украинцам, что неудачен проект строительства украинского национального государства – это взрыв мозга. Это психологическая смерть. И они, чтобы не впасть в эту кому, обвиняют Россию», – резюмировал Коротченко.