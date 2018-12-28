28.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Взрыв мозга: Почему украинцы валят все беды на Россию

Украинцы винят во всех бедах Россию, чтобы не оттянуть неприятное для себя признание о несостоятельности «самостийного» проекта.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В чём проблема ощущения Украины «Все беды от России»? Причина только одна – неуспешность строительства украинского государства. Тридцать лет независимости Украина у разбитого корыта. Потеряны все компетенции, которые были во времена Советского Союза», – сказал он.

«Чудовищная, всепроникающая, тотальная коррупция. Во главе Украины стоит олигарх – вор Порошенко. Вместо того, чтобы заботиться о росте благосостояния нации, в семь раз увеличил личные капиталы. В стране действует фашистская диктатура. Дай волю тем, кто представляет интересы нынешней власти – они готовы своим оппонентам залить в горло раскалённый свинец. Это средневековье! Украина сегодня – это самая несчастная, обездоленная, коррумпированная страна в Европе. Это – европейское Сомали», – добавил эксперт.

«Поэтому, для Украины ситуация сегодня очень печальна. И, если признать украинцам, что неудачен проект строительства украинского национального государства – это взрыв мозга. Это психологическая смерть. И они, чтобы не впасть в эту кому, обвиняют Россию», – резюмировал Коротченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть