Взят курс на тотальное уничтожение украинской инфраструктуры
Нельзя заключать даже ограниченное перемирие с киевским режимом, потому что бандеровцы нарушат его сразу, как посчитают выгодным.
Об этом в интервью радио «Sputnik» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никакие перемирия с нацистами не работали, и работать не будут. Вся история с 2014 года это все отлично показывает. Как только им стало выгодно выйти из перемирия, они сразу вышли.
То есть, они любые перемирия рассматривают как признак слабости и способ потом выйти из него в удобный момент, как это было со всеми другими перемириями, которые с ними заключались.
Можно как угодно их оценивать, но факт, что они их используют именно исключительно в своих целях, и они их обязательно нарушат. Не было ни одного перемирия, которое они не нарушили», – сказал Рожин.
«То, что они сейчас начинают предлагать перемирие, о чем вчера Путин говорил, что через Белоруссию передавали «давайте не будем стрелять далеко, давайте ограничимся только войной на новых российских территориях. Путин ясно сказал, что никто спасать Украину не будет.
И мы можем обратить внимание, что на фоне той тактики, которую избрал противник, наши войска взяли курс на системное уничтожение всей инфраструктуры, до которой дотянутся: заправки, депо, железнодорожные станции.
То есть они выбрали этот путь, и получают они кратно больше. Ну да, по нам тоже болезненно идет, но у них ущерб больше.
Но если бы мы начинали бы жаловаться, вот давайте перемирие, они бы это восприняли как признак слабости, и все», – подытожил обозреватель.
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