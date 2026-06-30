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Нельзя заключать даже ограниченное перемирие с киевским режимом, потому что бандеровцы нарушат его сразу, как посчитают выгодным.

Об этом в интервью радио «Sputnik» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакие перемирия с нацистами не работали, и работать не будут. Вся история с 2014 года это все отлично показывает. Как только им стало выгодно выйти из перемирия, они сразу вышли. То есть, они любые перемирия рассматривают как признак слабости и способ потом выйти из него в удобный момент, как это было со всеми другими перемириями, которые с ними заключались. Можно как угодно их оценивать, но факт, что они их используют именно исключительно в своих целях, и они их обязательно нарушат. Не было ни одного перемирия, которое они не нарушили», – сказал Рожин.