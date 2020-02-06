06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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«За клоуна п##ды получите» – тимошеновец и «слуга» сцепились в Раде


В сети появилось видео, где во время сегодняшнего заседания Верховной рады депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко набросился с угрозами в адрес представителя «Батькивщины», экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко.

Перепалка произошла прямо у парламентских трибун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Едьте в Трускавец, отдыхайте. Идите книжки пишите и всё будет хорошо», – нагло заявил в лицо пожилому депутату Максим Ткаченко.

«Я с вами не разговариваю. Вы – клоуны малолетние», – ответил Кучеренко.

«А за клоуна вы сейчас п#зды получите, вы поняли? За клоуна», – рассвирепел «слуга народа».

Отметим, что сегодня в Верховной раде жарко: депутаты рассматривают закон о продаже земли под непрекращающиеся пререкания, внеочередные перерывы, драки и «обезьяньи прыжки».

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