Сербское ТВ: За помощь танками Северная Македония «отблагодарила» Москву их передачей Украине

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Новости Украины

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило, что передало Украине танки в качестве военной помощи. Поводом для такой откровенности послужили опубликованные жителями страны в социальных сетях кадры перевозки техники.

Отмечается, что это «танки третьего поколения», которые с учетом развития техники будут неконкурентоспособны в течение нескольких лет и несовместимы со стандартами НАТО, а также что «в предстоящий период деньги должны быть потрачены на уничтожение этих танков».

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«Хотим отметить, что на основе анализа, рекомендаций и принятых планов оснащения армии Республики Северная Македония будет проведена трансформация, т.е. расформирование танкового батальона и создание современных противотанковых возможности, реализация этих планов уже идет», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно Долгосрочному плану развития обороноспособности на 2019-2028 годы, указывается, что «в модернизацию и оснащение танковых мощностей дополнительные средства вкладываться не будут».

Взамен США поставят шесть бронеавтомобилей JLTV.

Сербское радио и телевидение (РТС) сообщило, что это танки Т-72, и что македонская армия имеет на вооружении 31 машину этого типа.

«Эти танки были поставлены властям Скопье Россией в 2000 году во время мятежа Национально-освободительной армии (ОНА) Али Ахмети», – отмечается в сообщении.

Интенсивные межэтнические столкновения между силами безопасности Македонии и албанскими сепаратистскими группировками, в том числе вторгшимися с территории Косово, проходили с января по ноябрь 2001 года. В результате было уничтожено около 800 террористов, при этом всего македонцам противостояло около 7000 албанцев.

В числе помощи официальным властям в Скопье Москва выделила танки Т-72. Формально конфликт завершился подписанием Охридского соглашения 13 августа 2001 года.