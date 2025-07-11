«Забросать Россию триллионами фальшивых рублей и атаковать Москву» – киевский дипломат
Россию необходимо терроризировать всеми возможными способами, которые только были придуманы за период войн.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Кстати, меня это удивляет, я не знаю, почему это не используется, почему до сих пор нет напечатанных триллионов рублей для русских? Просто напечатанных. Это же очевидный способ ведения противодействия вражеской стране. Почему у нас нет таких нестандартных решений, которые давно испытаны во время войн?
И я пока не слышал, чтобы они в России были закиданы фальшивыми рублями, например. Важнейшая сейчас возможность выхода из широкомасштабной войны – лишить Россию возможности её финансировать», – сказал Чалый.
Фактически он призвал к терактам в московском регионе.
«Я понимаю, почему у нас там нет масштабирования, может, средств, но я не понимаю, почему мы так осторожно относимся к соответствующим действиям. Москва, вокруг Москвы, центральный регион должен быть основной целью всех украинских операций.
Московия, я объясню, это исторически называлась эта территория – это то, что в будущем останется от сегодняшней территории России. Это будет Московия. А дальше будет Саха, Якутия, будут другие страны. Но это будет позже. А вот сейчас в этих центральных аэропортах люди запаниковали – что ж такое, самолёты останавливаются, что происходит? Впервые на небо посмотрели», – заявил экс-посол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: