Зам Буданова: У русских скоро будет всё для проведения активной зимней военной кампании

Вадим Москаленко.  
21.10.2025 18:48
  (Мск) , Киев
До конца года Минобороны РФ выполнит план по набору 403 тысяч контрактников в ряды Вооружённых сил.

Об этом в кулуарах киевского энергофорума заявил замначальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал февральские прогнозы своего шефа Кырыло Буданова [внесён в список террористов в России] об окончании войны в конце 2025 года.

«Да, были определённые предусловия для этого. Однако мы оперируем теми фактами, которые есть на сегодняшний день. Россия чётко разрабатывает планы относительно оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной зимней военной кампании», – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что мобилизация для этого России не нужна.

«Это набор по контракту с Минобороны. По плану до конца года у них было 403 тысячи, на сегодняшний день они выполнили план на 80%. При таких темпах, наша оценка, до конца года они выполнят полностью по рекрутингу, по подписанию контрактов с Минобороны РФ. Таким образом, проводить мобилизацию, на сегодняшний день, у них нет необходимости», – объяснил заместитель Буданова.

