Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

До конца года Минобороны РФ выполнит план по набору 403 тысяч контрактников в ряды Вооружённых сил.

Об этом в кулуарах киевского энергофорума заявил замначальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал февральские прогнозы своего шефа Кырыло Буданова [внесён в список террористов в России] об окончании войны в конце 2025 года.

«Да, были определённые предусловия для этого. Однако мы оперируем теми фактами, которые есть на сегодняшний день. Россия чётко разрабатывает планы относительно оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной зимней военной кампании», – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что мобилизация для этого России не нужна.