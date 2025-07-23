Запад устроил России ловушку, но угодил в неё сам – Фурсов

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После развала Советского Союза Россия допустила ряд ошибок в выстраивании отношений с Украиной, что и позволило Западу взять её под контроль.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я все же хотела бы задать вопрос, учитывая, как много украинцев сейчас нас смотрят. Вы утверждаете, что Запад использует Украину как таран против России. Но большинство украинцев считают, что это как раз Россия своими действиями подтолкнула Украину к сотрудничеству с НАТО. Что бы вы сказали этим людям?», – спросила ведущая.

«Я бы сказал, что в 90-е и начале нулевых, безусловно, Российская Федерация допустила целый ряд ошибок в своей политике на Украине. Во всех крупнейших вузах Украины созданы были так называемые натовские комнаты. И дальнейшее распределение, которое могли получить люди, зависело от того, у них есть в дипломе пометка, что они прошли курс вот в натовской школе. Американцы разделили украинское общество на пять сегментов и по каждому сегменту они работали. В ельцинской России и в начале нулевых годов контакты шли по линии с олигархами. Когда Черномырдину, нашему послу говорили, что нужны культурные связи, он говорил: «да куда они денутся, мы делаем бизнес, нефть, газ – и все это прочнее всякой культуры». Вот оказалось, что это не прочнее культуры, оказалось, что нужно было работать по разным направлениям», – сказал Фурсов.