Зашли с козырей: ЛГБТ в России приравняют к экстремизму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минюст заявил, что передал Верховный Суд России исковое заявление о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

В деятельности ЛГБТ-движения выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. В Русской Православной Церкви приветствовали инициативу министерства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Эта идеология действительно носит экстремистский характер. Это мы видим, в том числе, по тому, каким образом ЛГБТ-сообщество добивается репрессий в отношении представителей традиционных ценностей за рубежом. Мы имеем большой набор доказательств и свидетельств западных христиан консервативного толка, которые заявляют о том, что ЛГБТ-идеология, которая на Западе является одной из доминирующих, используется для подавления традиционных представлений о браке и семье, о ценности материнства, отцовства», – заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в интервью «Абзацу».

Зато изверженный из сана протодиакон – бежавший за границу Андрей Кураев заступился за гомосексуалистов, хотя в свое время посвятил много публикаций борьбе с «голубым лобби».

«Государству, чтобы была вседозволенность, нужна какая-то сверхидея. Ее решили обозначить словом «духовность». Но что оно означает? В последние годы слово «духовность» приобрело предельно конкретный смысл, который все понимают одинаково: «духовность» означает осуждение гомосексуальных браков», – сказал Кураев в интервью «Верстке».

Скандальная телеведущая Ксения Собчак, узнав о решении Минюста, сначала по привычке грязно выматерилась в своем тг-канале, но потом вспомнила и цензурные слова.

«Мы реально встанем в один ряд с КНДР, Талибаном и ХАМАС скоро. Невозможно просто. Страшно представить, сколько депутатов Госдумы и членов правительства запрещать придется», – написала Собчак.

С ней согласился лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

«Похоже, после этой новости у многих высокопоставленных чиновников и депутатов испортилось настроение и возникла повышенная тревожность. Ожидать ли нам чистки во власти по признаку принадлежности к ЛГБТ-сообществу?», – написал он.

«И еще один вопрос – как поступят с отечественной эстрадой. Запретят ли «Голубые огоньки» и Шамана? Скоро новогодние праздники, и мы это увидим. В общем, Минюст начал очень крутую лоббистскую игру, которая больше политика и больше бизнес, чем пока кажется», – волнуется политолог Сергей Старовойтов.

Зато директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в восторге от принятого решения.

«Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного Интернета, принимавших участие в подготовке этого исторического события. Работаем», – написала она.

«Любо! То ли ещё будет. К сожалению, в отличие от расплодившихся на либерастных ресурсах «инсайдеров», не могу сообщать ничего кроме того, что пишу. Однако наступают непростые времена для определенных группировок во власти и отдельных персонажей», – пишет политолог Игорь Скурлатов.

Член партии «Новые люди» Никита Ляховецкий задается вопросом, что конкретно имел в виду Минюст в своем иске.

«Что такое «международное общественное движение ЛГБТ»? Это организация такая или что? Экстремистской организацией, на мой взгляд, можно признать лишь нечто, представляющее из себя организацию – общность людей, с иерархией, властным подчинением, и так далее, а тут нет никакого признака организации или даже организованности», – написал Ляховецкий.

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов считает, что формулировки Минюста вполне корректны.

«У нас давно зачастую под видом ЛГБТ-истории подаются некие серьёзные политические вопросы. Запад каждую человеческую историю меньшинств пытается использовать в политическом плане против кого-то в свою пользу. Минюст имеет все основания, чтобы представить именно эту формулировку», – заявил Кабанов.

Он также допустил введение новых санкций из-за готовящихся решений.

«Санкции? Думаю, они будут. И наверняка обратятся ещё и в ООН. Но нам на это абсолютно наплевать», – сказал Кабанов.

«Зашли с козырей. Чтобы весь западный мир просто обомлел от ужаса», – иронизирует публицист Сергей Мардан.

Правозащитник Владимир Новицкий уверен, что решение суда не будет касаться отношений между людьми, и представителей секс-меньшинств не станут преследовать в России.

«Никто не вмешивается в отношения в отношения между людьми. Речь идет об объединении ЛГБТ, то есть о структуре, которая якобы представляет их интересы, а не о самом факте отношений между людьми», – пояснил Новицкий в интервью «Ура.ру»

В подтверждение тому – слова президента Владимира Путина в пятницу на заседании в Петербурге. Он обратил внимание, что на Западе в культуре сейчас обязательны реверансы перед представителями сексуальных меньшинств. Президент заявил, что причастность к ЛГБТ не должна быть условием для победы творческих людей.

«Они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему», — сказал Путин.

«Наконец-то, у системы дошли руки до борьбы с сеткой структур и организаций, так или иначе связанных через ЛГБТ повестку, задачей которых была работа с российской молодёжью. И вовсе не идёт речь о том, что они буквально заставляли молодёжь познавать однополую любовь (хотя и такое тоже случалось). Задача была тоньше – через продвижение повестки формирование представления о том, что присутствие ЛГБТ повестки в публичном пространстве есть признак нормальности государства, а отсутствие – признак мрака, диктатуры и несвободы. Вот об этом речь», – поясняет телеведущий Андрей Медведев.