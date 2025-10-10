Зеленский должен думать лишь о том, где спрятаться от точечного удара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России пора нанести удар по офису президента Украины и другим местам пребывания Зеленского, чтобы киевскому диктатору не оставалось времени на подготовку провокаций.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас нам главное самим наносить упреждающие удары. Причём не только по украинским заводам и энергетике, от которой напрямую зависит сборка дронов, – они просто не смогут их собирать. Пора уже переходить к точечным ударам по центрам принятия решений. Чтобы у Зеленского было больше затрачено времени на то, где ему спрятаться, а не на различные заявления», – сказал Скориков.