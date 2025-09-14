Зеленский лихо прячет трупы: количество зарегистрированных дезертирств вдвое превысило боевые потери

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 398
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Количество официально зарегистрированных дезертирств из украинской армии только за последний месяц в два раза превысило совокупные потери ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист-политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество официально зарегистрированных дезертирств из украинской армии только за последний месяц в два раза...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Состояние ВСУ сложное. За 8 месяцев дезертировало 142 тысячи человек. Об этом заявил журналист Владимир Бойко, ссылаясь на статистику открытых уголовных дел по этой статье.

А настоящая цифра может быть еще больше, ведь это только зарегистрированные случаи, тогда как часто о СОЧ не сообщают следственные органы, и их в статистике никто не учитывает», – сказал Бортник.

«Из ВСУ больше всего дезертировало в мае – почти 20 тысяч человек. Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч человек, ВСУ переживают плохое состояние.

При этом мы видим, что в тылах, на северной и западной границе Украины, находятся значительные контингенты вооруженных сил Украины, а внутренние правоохранительные органы по своему объему иногда, кажется, превышают армию обороны», – возмущался он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить