Зеленский лихо прячет трупы: количество зарегистрированных дезертирств вдвое превысило боевые потери
Количество официально зарегистрированных дезертирств из украинской армии только за последний месяц в два раза превысило совокупные потери ВСУ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист-политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Состояние ВСУ сложное. За 8 месяцев дезертировало 142 тысячи человек. Об этом заявил журналист Владимир Бойко, ссылаясь на статистику открытых уголовных дел по этой статье.
А настоящая цифра может быть еще больше, ведь это только зарегистрированные случаи, тогда как часто о СОЧ не сообщают следственные органы, и их в статистике никто не учитывает», – сказал Бортник.
«Из ВСУ больше всего дезертировало в мае – почти 20 тысяч человек. Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч человек, ВСУ переживают плохое состояние.
При этом мы видим, что в тылах, на северной и западной границе Украины, находятся значительные контингенты вооруженных сил Украины, а внутренние правоохранительные органы по своему объему иногда, кажется, превышают армию обороны», – возмущался он.
