Зеленский лихо прячет трупы: количество зарегистрированных дезертирств вдвое превысило боевые потери

Количество официально зарегистрированных дезертирств из украинской армии только за последний месяц в два раза превысило совокупные потери ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист-политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Состояние ВСУ сложное. За 8 месяцев дезертировало 142 тысячи человек. Об этом заявил журналист Владимир Бойко, ссылаясь на статистику открытых уголовных дел по этой статье. А настоящая цифра может быть еще больше, ведь это только зарегистрированные случаи, тогда как часто о СОЧ не сообщают следственные органы, и их в статистике никто не учитывает», – сказал Бортник.