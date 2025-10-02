«А нас за что? Конфискация активов РФ для Киева – это другое!» – в ЕК отреагировали на угрозу ответки от Москвы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Москва нанесёт ответный удар на усилия по предоставлению Украине «репарационного кредита» путём захвата европейских активов в России, это якобы не будет симметричной реакцией.

Об этом журналистам заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уджвари, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видели признаки того, что Россия планирует национализировать и продать принадлежащие иностранцам активы. Это чётко показывают одну вещь: наши санкции очень хорошо работают против России. Их влияние будет ещё больше, поскольку мы движемся к принятию 19-го пакета санкций», – разглагольствовал Уджвари.

По существу же он добавил следующее.