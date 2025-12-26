Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский просроченный главарь Владимир Зеленский должен выклянчивать крылатые ракеты «Томагавк», чтобы вести переговоры с Россией с помощью ударов по ее территории американским оружием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

