Только «дипломатия «Томагавков»! – у Порошенко требуют ударов по России
На встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский просроченный главарь Владимир Зеленский должен выклянчивать крылатые ракеты «Томагавк», чтобы вести переговоры с Россией с помощью ударов по ее территории американским оружием.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается потенциальной встречи с Трампом, мне кажется, нам надо взять на вооружение ключевой принцип – нам как никогда нужна так называемая дипломатия «Томагавков»!
И я считаю, что эта дипломатия «Томагавков», которая в этом году начала публично обсуждаться по инициативе Трампа, мне кажется, это надежда 25-го года, очень рано была списана с повестки дня.
И поэтому, мне кажется, что мир с Россией возможен лишь тогда, когда какие-либо слова будут подкреплены силой. И именно поэтому нам надо делать акцент на эту силовую так называемую дипломатию.
Я очень надеюсь, что 26-й год пройдет под лозунгом так называемой силовой дипломатии», – вещал Елисеев.
