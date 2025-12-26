Прозападные и сепаратистские партии Сербии требуют закрыть Российско-сербский центр в Нише

В парламент Сербии внесен проект расторжения договора с Россией о работе в городе Ниш гуманитарного центра – фактически, базы МЧС, сотрудники которой ранее помогали в устранении последствий лесных пожаров, наводнений и землетрясений на Балканах. Однако западные СМИ регулярно публиковали вбросы, что центр используется для разведки против НАТО и является плацдармом для открытия российской военной базы.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийский проект внесен в Скупщину фракциями «Движение свободных граждан», «Зелено-левый фронт», бошнякской Партией демократического действия Санджака и албанской Партией демократической акции.

Инициаторы утверждают, что выход из соглашения с Россией облегчит Сербии путь в Европу.

«Сомнения еще больше усилились после инициатив по предоставлению этому центру и его сотрудникам дипломатического статуса и иммунитета, что не является распространенной практикой в ​​гуманитарных миссиях. Отечественные и международные эксперты неоднократно предупреждали, что такие центры могут быть использованы не по назначению для разведывательной работы и политической дестабилизации, особенно учитывая их расположение вблизи важных стратегических объектов», – пишут авторы проекта.

Антироссийская инициатива вполне вписывается в антироссийскую компанию Запада в Сербии, конечная цель которой устранение влияния Москвы, склонение сербских элит к предательскому решению о признании «независимости» Косово и вступлению в Евросоюз, ведущий гибридную войну против РФ.

