Турция навязывает Средней Азии дерусификацию

Турция при негласном одобрении Запада продвигает отказ бывших советских республик Средней Азии от кириллического алфавита в рамках «Организации тюркских государств».

Об этом заявил кандидат исторических наук Олег Нуждин на презентации в Казани монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Турция предложила новый алфавит, который не все страны готовы принять, но они навязывают. И делают они это очень активно: Кыргызстан не принимал окончательный переход на латиницу. Они [турки] публиковали в этом году Чингиза Айтматова на едином тюркском алфавите, и всем презентовали эту книгу. Идет достаточно мощная экспансия», – сказал ученый.

Он напомнил, что параллельно с этим отменяется изучение русского языка молодежью.

«Мало кто 33 года назад мог предположить, что вырастет поколение в ряде стран, которые не будут знать русского языка», – сказал Нуждин.

Он обратил внимание, что западные аналитические центры уже не скрывают, что Организация тюркских государств – «прекрасный механизм продвижения интересов НАТО в Центральной Азии, который США используют в своей работе».