Укро-эксперт: Русские готовят коридор от Мариуполя до Приднестровья

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 12:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 221
 
Дзен, Одесса, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Непрекращающиеся удары ВС РФ по одесскому региону показывают, что Москва действительно рассчитывает отрезать Украину от моря.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт напомнил, что Одесса представляет собой важнейший автотранспортный, железнодорожный и морской логистический центр.

«Это и важность Одессы для россиян как объекта, на который они, всё-таки, рассчитывают. И часто поднимается вопрос о высадке десанта и пробивании дороги до Приднестровья. А ведь россияне не оставили  цель проложить путь вдоль Черноморского побережья от Мариуполя до Приднестровья, отрезая Украину от моря», – сказал гость эфира.

По его словам, Одесса оказалась в крайне уязвимом положение в части обеспечения электроэнергией.

«Всё это тоже способствует российским атакам, потому что очень просто выбить Одессу, как и Херсон, Николаев», – опасается Попенко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить