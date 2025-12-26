ВСУшник-порошенковец: Новые гарантии безопасности хуже Будапештского меморандума

26.12.2025 19:43
То, что США и Украина наработали в качестве новых гарантий безопасности и мирного плана, – это даже хуже никудышного «Будапештского меморандума».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил капитан запаса ВСУ, экс-командир роты ударных БПЛА, активно поддерживающий экс-президента Петра Порошенко, Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я так и не понял, о каких именно гарантиях безопасности идет речь, в чем они будут заключаться и так далее. Соединенные Штаты, НАТО и европейские страны-подписанты должны предоставить Украине гарантии по логике пункта пятого устава НАТО…

Великолепно, замечательно, но ведь мы не являемся членами НАТО. Зачем привязываться к этой пятой статье, если можно просто вписать отдельную статью в этот договор? Сделайте Ctrl-C, Ctrl-V и пропишите ее.

Этот пункт должен звучать так: «Если Российская Федерация продолжит свою агрессию против Украины, то страны-подписанты, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, еще кто-то обязуются, ключевое слово «обязуются», – не «должны», «возможно», «подумают», «будут общаться», – обязуются предоставить военный ответ на такие агрессивные действия Российской Федерации».

Тогда это будет понятно, а так это очередное какое-то «бла-бла-бла», – рассуждал он.

«В свое время Украина уже поверила в такие длинные, мощные и несокрушимые фразы. Помните, друзья, Будапештский меморандум. И тогда Украина фактически просто так отдала свой третий в мире ядерный потенциал в обмен на какую-то бумажку», – трепался Петров.

