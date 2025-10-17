Американский генерал-ястреб негодует: Трамп снова передумал по Украине!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашний разговор Дональда Трампа и Владимира Путина привел в недоумение «ястребов» в США, настаивавших на вооружении Украины дальнобойными ракетами «Томагавк». Теперь, похоже, в рамках торгов с Кремлем от этого шага Вашингтон воздержится.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.