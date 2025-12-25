Историк: «Трамп поднимает на новый уровень цивилизационную войну с Россией»

Максим Столяров.  
25.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 165
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Нынешняя администрация Белого дома откровенно лукавит утверждая, что противостояние с Россией имеет только ресурсный характер.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В отношении ресурсов и столкновения цивилизаций – я бы не делил эти две составляющие. Ну что, они на Украине из-за редкоземельных металлов, что ли, всё затеяли? Они же затеяли по другой [причине]. В Гренландии они из-за рыболовства в этом регионе? Нет, это борьба за Север. Поэтому ресурсы и столкновение цивилизаций – это всё входит в один единый пакет.

И это очень важно сказать именно у нас. У нас имеются «элиты» с мнением, что речь только о ресурсах. Сейчас мы с ними договоримся, разделим этот пирог, и всё будет в шоколаде. Вопрос идёт о ценностях! Вопрос идёт о тысячелетней ненависти и фобиях», – подчеркнул Багдасарян.

«В 41-м году, конечно, у Германии была, в том числе, и проблема ресурсов, когда они нападали на Советский Союз. Проблема обеспечения продовольственной безопасности, выход к нефтяным перспективам. Но ведь исчерпывать этот конфликт исключительно ресурсами точно нельзя.

Ставился-то вопрос вообще о геноциде и уничтожении всей этой общности. Там всё выходило на другую метафизику и на другие противостояния – ценностные и цивилизационные», – напомнил историк.

Он подчеркнул, что ресурсы – важная вещь, «но ресурсами далеко всё не исчерпывается».

«Если противник говорит, что нас интересуют только ресурсы, не надо ему верить… Поэтому ценностное измерение, безусловно, в этом отношении существует, и войну цивилизаций Трамп не закрыл, а наоборот выводит ее на новую перспективу», – объяснил Багдасарян.

