Страна-терпила: Литва тратит на Тихановскую больше, чем на свой МИД

Расходы из бюджета Литвы на международные визиты самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской больше, чем на аналогичную деятельность литовского МИДа.

Об этом председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«МИД Литвы тратит на вояжи (Тихановской – ред.) больше, чем затраты самого МИД Литвы на похожие мероприятия. Если взглянуть в бухгалтерию МИДа Литвы (а она у нас есть), то есть что показать литовскому народу. Со временем мы покажем. Наши литовские партнеры понимают эту ситуацию», – сказал Тертель.

По его словам, спецслужбы воспринимают «офис» Тихановской как «определенное бремя, которое они хотели бы с себя сбросить».

На днях председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас объявил, что Тихановскую попросили освободить ее охраняемую квартиру в Вильнюсе. Кроме того «президентку» теперь будут охранять не сотрудники службы охраны руководства, а рядовые полицейские.