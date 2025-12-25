Казахстан для России опасней НАТО – Иксанов

Сокрушительный удар по России можно нанести только с территории Казахстана.

Об этом политический аналитик Тимур Иксанов заявил в интервью каналу «Евразия24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, что Казахстан надо взрывать. Без Казахстана эта война (СВО – ред.) будет затяжной и не будет работать в пользу НАТО и Украины. Урал, центр российского ВПК, – у казахских границ. Уничтожь ВПК – рухнет Россия.

То есть война в Грузиии, Молдове, Украине, да даже с НАТО на европейском театре, Россия от этого не рухнет. Россия может рухнуть только от использования военных сил (не важно, чьих) с территории Казахстана», – сказал Иксанов.