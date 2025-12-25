Казахстан для России опасней НАТО – Иксанов

Елена Острякова.  
25.12.2025 20:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 312
 
Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сокрушительный удар по России можно нанести только с территории Казахстана.

Об этом политический аналитик Тимур Иксанов заявил в интервью каналу «Евразия24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сокрушительный удар по России можно нанести только с территории Казахстана. Об этом политический аналитик...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, что Казахстан надо взрывать. Без Казахстана эта война (СВО – ред.) будет затяжной и не будет работать в пользу НАТО и Украины. Урал, центр российского ВПК, – у казахских границ. Уничтожь ВПК – рухнет Россия.

То есть война в Грузиии, Молдове, Украине, да даже с НАТО на европейском театре, Россия от этого не рухнет. Россия может рухнуть только от использования военных сил (не важно, чьих) с территории Казахстана», – сказал Иксанов.

Он считает, что Запад спровоцировал беспорядки в Казахстане в январе 2022 года, чтобы ограничить Россию в действиях на территории Украины. Но провокация провалилась.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить