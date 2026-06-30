Атаковать белорусский автобус должны были два украинских беспилотника

Елена Острякова.  
30.06.2026 13:25
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


В день, когда в Брянской области был атакован автобус с белорусскими детьми, из Украины в Россию летело два идентичных БПЛА, один из которых рухнул в Белоруссии.

Об этом белорусский представитель в ООН Валентин Рыбаков заявил на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по требованию Минска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В день, когда в Брянской области был атакован автобус с белорусскими детьми, из Украины...

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«Один из недавних случаев – обнаружение 17 июня дрона, идентичного БПЛА, который в тот же день совершил атаку на белорусский автобус в Брянской области – в Гомельской области Республики Беларусь.

Корпус упавшего дрона был направлен фюзеляжем в северо-восточном направлении, то есть из Украины в Россию через Беларусь.

Я намерено привожу этот пример, поскольку следователями РБ установлено, что БПЛА, упавший в Гомельской области, и дрон, атаковавший автобус с детьми в Брянской области РФ, снабжены одинаковыми компонентами и представляют собой один и тот же тип.

Оба дрона находились в пределах зоны досягаемости сигнала для четырех подразделений ВСУ, находящихся в Черниговской и Сумской области», – сказал Рыбаков.

Как установило белорусское следствие, оба ударных БПЛА принадлежат к типу «Дартс» и оснащены поражающими элементами. Они имеют боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1200 граммов в тротиловом эквиваленте. Такие беспилотники являются разработкой украинской группы инженеров «Стальные шершни», их эксплуатируют в основном ГУР и СБУ.

«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательно направлены на эскалацию конфликта и втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну», – сказал Рыбаков.

Он осудил «публичные импульсивные высказывания украинской стороны» и рекомендовал «не испытывать терпение Беларуси  и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости».

Несмотря на доказательность выступления белорусского представителя и жесткость его риторики, помимо РФ только представители Китая, Греции и Либерии на заседании осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами.

Представители большинства западных стран заявляли, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего. А представительница Франции заявила о непоколебимой поддержке Украины.

СК РФ еще 23 июня установил причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.

 

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