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МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова, чтобы выразить «решительный протест» по поводу удара по АЗС «Socar» (контролируется семьей Ильхама Алиева) в Николаевской области.

«Рассматриваемая атака беспилотника не является единичным случаем: принадлежащие SOCAR объекты в Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию ​​и нефтехранилище в Одессе, ранее подвергались военным ударам и другим разрушительным последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и ранениям сотрудников компании. Было заявлено, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует о том, что нападения совершаются преднамеренно. Также было обращено внимание на несколько авиаударов, повредивших помещения посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове», – говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

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Экономический обозреватель Иван Лизан напоминает:

«А когда ВСУ пятого июня убили пять граждан Азербайджана и ранили троих при атаке сухогрузов в Азовском море, посла Украины в МИД Азербайджана не вызывали. Вывод простой: ценность АЗС Socar на Украине для Алиевых выше, чем ценность граждан Республики Азербайджан на российских сухогрузах».

Военкор Александр Егорцев изумлён:

«Оказывается, нашей Армии, прежде чем наносить удар по той или иной АЗС на территории противника, сначала нужно поинтересоваться, кому она принадлежит, кто владелец – а то вдруг, «партнёрам».

Член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов возмущен:

«Азербайджан вдруг решил российским военным поуказывать, куда им нельзя наносить удары на вражеской территории. При этом ни для кого не секрет, что украинские неонацисты изначально в значительной части обеспечиваются нефтепродуктами за счет наших азербайджанских «верных и ценных друзей». А по их азербайджанской логике получается, что российской армии нельзя бить по этим заправкам, ведь они принадлежат нашим бакинским «союзникам». Классно устроились… Зачем нужен этот непрекращающийся позор и унижения? Зачем стоически терпеть эти претензии? Думается, что давным-давно пора уже самым жестким образом поставить на место всех этих откровенных предателей нашей страны, волков в дружеской шкуре, забыв про эти лживые «дружеские» имитации и потуги. Давно пора начать ставить на место продажных азербайджанских «партнёров» и помощников Украины с их «резкими протестами», не утруждая себя подбором выражений. Наоборот, надо принципиально выбирать в качестве приоритетных целей азербайджанские структуры, работающие на нужды ВСУ».

Телеведущий Артем Шейнин призывает не останавливать работу по АЗС: