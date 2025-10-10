Бандеровцы готовятся к потере города Гуляйполе под Запорожьем

Российская армия продолжает наступление в Запорожской области и готовится к освобождению относительно крупного населенного пункта в этой части – Гуляйполя.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского осинт-ресурса DeepState Руслан Микула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Запорожском направлении сейчас в основном продвигается враг. Наиболее активно противник пытается наступать на Гуляйполе с северо-востока. К сожалению, за последние дни противник имел определенный успех, проводит наступательные действия на Охотничье, Полтавку, Новониколаевку и Нововасильевское. Кроме того, противник проводит зачистку лесополос возле Новоивановки, возле Ольговского. Также враг фиксировался во входной части Полтавки, а также в ее южной части. Соответственно, мы понимаем, что это уже закрепление, поэтому противник будет подтягивать логистику и будет пытаться в ближайшее время Полтавку забрать под свой контроль. В первую очередь, это приближение к Гуляйполю, поскольку Гуляйполе – это довольно большой город, и противника есть цель захватить его», – заявил Микула.

Причем, как отмечает укро-аналитик, российские военные обходят оборону ВСУ с тыла: