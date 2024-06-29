Банки Китая, Индии, Бразилии соблюдают антироссийские санкции: Лазеек всё меньше

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Антироссийские санкции соблюдают банки Китая, Индии и Бразилии, даже если их правительства не присоединялись к западным рестрикциям против РФ. Лазеек для обхода ограничений становится всё меньше.

Об этом в рамках Петербургского юридического форума заявил директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу расширения списка недружественных стран – не думаю, что этот список будет сильно расти, но, к сожалению, это не то, чтобы прям очень оптимистичная новость. Потому что есть большое количество стран, которые к санкциям Запада не присоединяются формально, на правительственном уровне. Но бизнес исполняет эти санкции. Китай не присоединяется к санкциям, но банки китайские очень даже поддерживают американские санкции, страны Латинской Америки – Бразилия и остальные очень зависят от американской финансовой системы, от расчетов в долларах, Индия – наш стратегический, привилегированный партнер, но индийские банки боятся вторичных санкций, крупные компании, которые участвуют в цепочках поставок, они поддерживают американские санкции, и так далее. То есть, правительство не присоединяется, а бизнес, особенно для которого доллары важны, они санкции США выполняют», – заявил Тимофеев.

Даже для тех бизнесменов, кто согласен сотрудничать с РФ, возможности постепенно сужаются. Банки, ссылаясь на угрозу попадания под санкции, требуют большие бонусы за риск.

«В феврале мы начали фиксировать массовые отказы китайских банков от транзакций. 12 июня ситуация серьезно ухудшилась в связи с новым руководством Минфина США и расширением понимания терминов российского ВПК. С 14-м пакетом она еще более ухудшилась, потому что фактически аналогичную меру вводит ЕС, – они пока список банков не дали в новом приложении, но дадут. И даже не в том, что дадут или не дадут, – есть угроза того, что банки там окажутся – сейчас мы будем наблюдать этот шоковый эффект для банков, и это, конечно, усложнит жизнь, особенно среднему бизнесу, который не готов платить высокие премии за риск».