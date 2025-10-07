Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже смена украинского руководства не поможет закончить войну, потому что новый президент не сможет долго сопротивляться нацистам и Западу.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский баллотировался в президенты с мирными обещаниями – поехать в Москву, заключить мир, принять политику добрососедства и так далее. Но прошло меньше шести недель, прежде чем его одолели западноукраинские ультранационалисты. Это были люди, которых все называли нацистами, пока они не стали инструментом борьбы с русскими, после чего их возвели в ранг святых», – сказал Фримен.