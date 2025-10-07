Без уступок Москве войну не закончить – американский дипломат

Максим Столяров.  
07.10.2025 17:47
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже смена украинского руководства не поможет закончить войну, потому что новый президент не сможет долго сопротивляться нацистам и Западу.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский баллотировался в президенты с мирными обещаниями – поехать в Москву, заключить мир, принять политику добрососедства и так далее. Но прошло меньше шести недель, прежде чем его одолели западноукраинские ультранационалисты.

Это были люди, которых все называли нацистами, пока они не стали инструментом борьбы с русскими, после чего их возвели в ранг святых», – сказал Фримен.

«В любом случае, как мы уже видели, препятствием [для прекращения войны] остаётся ультранационализм на Западной Украине. Это фашистское наследие украинского прошлого.

Так что это внутриукраинская проблема. Готовность пойти на некоторые уступки – это именно тот способ, который позволит нам выбраться из всей этой неразберихи.

Но вопрос в том, как долго продержится человек, который выступает за мир на Украине, против решительного меньшинства, MI6 и части американского истеблишмента, которая хочет продолжать войну? Я не знаю, как это решить», – подытожил он.

