Больно смотреть на нерешительность России: в США призывают Москву урезонить Трампа

Анатолий Лапин.  
15.10.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Президент России Владимир должен быть более решительным в отношении США и четко заявить о недопустимости передачи Украине американских ракет «Томагавк», обрисовав в беседе с Дональдом Трампом все последствия его применения.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отмечает, что западные элиты, подконтрольные неоконсерваторам, не поверят в очередные слова о «красных линиях».

«Русские ничего не говорят, они ничего не делают. Мы захватываем корабли – они ничего не говорят. Мы конфискуем замороженные активы – они делают пару заявлений, что мол мы подадим в суд и все такое. А когда дело доходит до красных линий, их нет. Вот, как на это смотрят неоконсерваторы, украинцы и европейцы…

«Томагавки» могут быть ядерными, верно? Так как же это защищает мир от опасности? Это то, чего я не могу понять. Я понимаю, что «Томагавки» медленные, Россия может сбить эти «Томагавки», это старая система, это дерьмовая ракета – я все это понимаю. Но это не меняет того факта, что одна сверхдержава запускает ядерную ракету дальнего действия на территорию другой сверхдержавы», – заметил он.

«Если вы – Путин, почему бы вам просто не сказать об этом Трампу, почему бы вам просто не выступить с заявлением и не сказать: «Хватит ваших постов в «Truth Social», хватит угроз с «Томагавками» и блефа. Это ядерное оружие. Если вы на нас нападете, если вы запустите ракету, мы будем считать, что на ней может быть ядерная боеголовка. Не делайте этого, Трамп, отступите». Скажи нам это», – заявил Христофору.

