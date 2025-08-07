«Бред какой-то» – депутат Рады о поставках украинских дронов Америке

Учитывая, что БПЛА на Украине собираются по иностранным технологиям с китайскими деталями, совершенно непонятно, о какой сделке по снабжению американцев украинскими дронами может говорить Киев, и зачем это всё США.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский с Трампом договаривается о какой-то мега-сделке, мы подпишем… о поставке украинских дронов. Давайте откровенно: безусловно дроны – новое слово в военном искусстве, но 90% украинских дронов собраны из китайских комплектующих. Что собирается Украина поставлять США по этой сделке? Китайские детали? Это бред. Технологии? Но это другой вопрос.

Вопрос поставки технологий – тогда зачем мы покупаем дроны у американских партнёров? И считаем их более развитыми, и используем контроллеры иностранных компаний, в первую очередь, китайских – для сборки на территории Украины! Что мы тогда продаём?», – сокрушался Дубинский.

«В основном, технологии у нас не развиты, они приходят из-за рубежа, а детали просто приходят из Китая. Вот, на технологиях зарубежных мы на китайских деталях собираем эти дроны. Что в итоге является тем ноу-хау, что Украина собирается продавать США, мне неясно»,– недоумевает депутат.

