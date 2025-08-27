«Британцы хвалят наши дроны – не к добру» – боец СВО

Максим Столяров.  
27.08.2025 17:30
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 224
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Публикации в британской прессе о превосходстве РФ над Украиной в применении дронов делаются отнюдь не из соображений объективности.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я так понимаю, что речь всё-таки шла об оптоволоконных дронах. Они есть у обеих сторон конфликта и активно используются и нашими войсками, и украинскими. «Sky News», возможно, просто какую-то медийную «жареную утку» взял, чтобы себе поднять цитируемость, вот и всё.

Насчёт проигрыша в войне дронов – я бы такие громкие заявления, особенно от британской прессы, которая откровенно к нам недружественна, не стал бы воспринимать», – сказал Живов.

«Если враг вас хвалит – значит, вы что-то делаете не так, господа. Поэтому, от британской и американской прессы любые похвалы в сторону наших военных успехов и превосходству в дронах – лучше не воспринимать. Целее будем», – посоветовал эксперт.

