Британский дипломат признал: Лондон лишь нагнетает, но не верит в угрозу стороны России
Британия на деле не опасается нападения со стороны России, в противном случае уже вкладывала куда более существенные средства в оборонный сектор.
Об этом в эфире британского «Радио Таймс» заявил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, насколько его собеседник считает реальной угрозу войны с Россией.
«Я считаю, что сдерживание работает как ядерное, так и обычное. Думаю, что самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, исходит от нетрадиционных методов – кибервзлом, саботаж, убийства и политическое вмешательство. Я считаю, что все меры, предусматриваемые планом инвестиций в оборону, повысят наш потенциал сдерживания», – сказал экс-атташе.
При этом он дал понять, что раздуваемая Западом угроза, якобы исходящая от Москвы, преувеличивается.
«И я думаю, что некоторые сообщения о конфликте к 2030 году сильно преувеличены. Об этом можно судить по тому, насколько оперативно действует правительство. Если бы к 2030 году существовала серьезная угроза войны, мы бы вкладывали огромные деньги в оборону, а этого не происходит. Поэтому я думаю, что они пришли к выводу, что у них есть немного больше времени на восстановление вооруженных сил», – заявил Форман.
В то же время он добавил, что «нет места для самоуспокоения».
«Я думаю, нам надо продолжать извлекать выгоду из того, что у нас есть, и продолжать инвестировать в будущее. От этого плана инвестиций в оборону я много не ожидаю, это избегание трудных решений и расстановки приоритетов. Думаю, мы будем плыть по течению следующие 2,5 года, пока другое правительство не возьмется за решение этой проблемы», – резюмировал бывший дипломат.
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