«Будем убивать солдат НАТО на Украине всеми доступными средствами» – депутат Госдумы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не даст своего согласия на присутствие натовских войск на Украине, и будет уничтожать их так же, как уничтожает ВСУ.

Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда говорят, что агрессия России не была спровоцирована – это ложь. Она была спровоцирована расширением НАТО. Когда говорят, что хотят сохранить мир с европейскими солдатами на земле – это ложь. Невозможно сохранять мир без согласия второй стороны, участвующей в войне. А Россия никогда не даст своего согласия на присутствие французов, британцев, поляков, или кого-то ещё. И для нас присутствие иностранных наёмников на украинской земле говорит о том, что НАТО ведёт войну против нас. Поэтому мы будем убивать их артиллерией и любыми другими средствами, как сегодня уничтожаем украинскую армию», – сказал Толстой.