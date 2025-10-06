«Дело не в Словакии и Венгрии»: отказ ЕС от российских энергоносителей останется на декларативном уровне

Максим Столяров.  
06.10.2025 18:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
Газ, Дзен, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Торговля, Украина


Возглавив чешское правительство, Андрей Бабиш в энергетических вопросах будет руководствоваться прагматикой, а не антироссийской идеологией.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, Чехия не будет полностью отказываться от российских нефти, газа и удобрений. Хотя, конечно, их доля уменьшится. Не будет отказываться от российского ядерного топлива, потому что их две атомные станции советского образца. Если они туда попытаются всунуть американское или французское топливо, это дело чревато «Чернобылем» в центре Европы.

Один раз такое чуть не произошло, когда они попытались по политическим причинам ставить американское топливо в советский реактор – Тимелин чуть не взлетел на воздух», – напомнил эксперт.

Модератор уточнила, что использование российских энергоресурсов идёт вразрез с политикой ЕС.

«Они могут говорить всё что угодно, но пока что узлом для приёма российского сжиженного газа являются не то что Словакия или Венгрия, а вполне себе Франция и Испания. Поэтому позволить себе полностью отказаться от российских энергоносителей – Европа ставит это себе в качестве цели, но позволить себе этого не может. Бабиш как прагматик будет смотреть на это сквозь призму цифр, а не идеологии», – ответил Трухачёв.

