Американские «ястребы» начали готовить почву для беспорядков (майдана) на случай, если партия PAS румынки Майи Санду проиграет на парламентских выборах в Молдове. Победа оппозиции уже заранее объявляется «нечестной» и открыто говорится о сценариях, которые США реализовывали последние 20 лет на постсоветском пространстве.

Соответствующие угрозы на заседании признанной в России нежелательной организации AtlanticCouncil озвучил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

