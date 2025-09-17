Дипломат США: Если партия Санду проиграет выборы – устроим Молдове то, что делаем последние 20 лет в бывшем СССР

Анатолий Лапин.  
17.09.2025 14:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Колониальная демократия, Молдова, Политические диверсии


Американские «ястребы» начали готовить почву для беспорядков (майдана) на случай, если партия PAS румынки Майи Санду проиграет на парламентских выборах в Молдове. Победа оппозиции уже заранее объявляется «нечестной» и открыто говорится о сценариях, которые США реализовывали последние 20 лет на постсоветском пространстве.

Соответствующие угрозы на заседании признанной в России нежелательной организации AtlanticCouncil озвучил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Если Санду и ее партия победят на выборах, мы должны удвоить усилия по сотрудничеству, которые мы наладили за предыдущие годы. Так что это безусловно самое важное.

Если выборы будут сфальсифицированы, конечно, если оппозиционные партии выиграют нечестно, то мы должны рассмотреть шаги, которые следует предпринять, начиная с непризнания результатов и возможно введения соответствующих санкций.

Я думаю, что это нормальный курс, которому мы следуем уже более 20 лет, поскольку в странах бывшей советской империи были как хорошие, так и плохие выборы», – заявил Хербст.

