«Дёшево, мощно, эффективно»: русские «герани» уничтожают позиции ВСУ – украинец Чмут
Массивные российские дроны, используемые для ударов по глубоким тылам, теперь активно применяются на линии боевого соприкосновения.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире портала «Милитарный» заявил его руководитель, украинский военный аналитик и волонтер ВСУ Тарас Чмут.
«Мы видим применение шахедов в тылу, видим пораженные объекты, чувствуем все на себе последствия. Но это не только шахедами, это в общем комплексные удары русских с применением баллистики, крылатых ракет и ударных дронов», – сказал эксперт.
Ведущая поинтересовалась, насколько активно используется тот тип дронов в прифронтовой зоне.
«Каждый день, потому что это дешево, доступно и довольно эффективно. Ими могут работать по посадке, где наши FPVшки летают. Это массовый продукт, и проще его дальше производить и применять (причем это 50 кг БЧ, это достаточно много), чем пробовать создавать какие-то отдельные средства или использовать как когда-то ракеты к С-300 или нечто подобное.
Это реально дешево, достаточно мощно, достаточно эффективно и массово. Вот они и применяют почти каждый день», – заключил Чмут.
