Абсолютно некомпетентный Буданов получает приказы от четырехкратного уклониста – генерал ВСУ

Назначенный на должность главы Зе-офиса начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ) не имеет необходимых компетенций для выполнения поставленных перед ним задач.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил бывший замкомандущего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он в очередной раз повторил, что Буданов, которому поставлена Зеленским задача реформирования ВСУ, никогда не имел отношения к армии, кроме учебы в академии сухопутных войск.

«Он служил в ГУР. Никакого отношения к ВС эта организация не имеет. Более того, эта организация имела значительно возможностей, чем ВС – и гораздо меньше ответственности. Поэтому ставить задание человеку, который ни одного дня не служил на должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба батальона, командира батальона, командира бригады и выше – это просто смешно», – считает генерал.

По его словам, Буданов «абсолютно не разбирается в процессах».

«Он не понимает, что такое обычный пехотный взвод, но ему ставят задачу разобраться в проблемах. Хочу напомнить, что ставит ему задачу человек, который не просто никогда не служил, а четырехкратный уклонист, согласно ответу министерства обороны Украины. Поэтому здесь проблема даже не в том, кто будет выполнять, а кто ставит задачу, потому что в его [Зеленского] голове все немного иначе. Он прошел подготовку в КВН у Маслякова в Москве и на канале 1+1 у Коломойского. Там же Владимир Александрович прошел всю свою подготовку и представление об армии», – заключил Кривонос.

Ранее МО Украины сообщило, что Зеленскому четыре раза присылали повестки в 2014 – 2015 годах, но он так и не появился в военкомате.