«Наши страдания потеряли смысл» – галичанин-русофоб просит признать поражение

Украинцам не имеет смысла терпеть блэкауты, потому что войну они всё равно проиграют.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уезжайте в сёла – сказала та же самая власть, которая говорила, что у них есть три тысячи ракет, разбомбим всех, будет блэкаут в Москве, что у нас есть «Фламинго», которые уже летят.

А сейчас просто вспоминают, что на свежем воздухе в селе появляется румянец на щёчках. Наши чиновники думают, что село – это Буковель. Они ни дня больше нигде за городом не были.

На первом году накачивать надломленностью – ок, на втором и третьем – тоже нормально. Но не на пятом! Потому что на пятом уже не работают эмоции, уже всем всё понятно. И люди хотят иметь профессиональные ответы на чёткие вопросы», – сказал Дроздов.