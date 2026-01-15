«Наши страдания потеряли смысл» – галичанин-русофоб просит признать поражение
Украинцам не имеет смысла терпеть блэкауты, потому что войну они всё равно проиграют.
Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уезжайте в сёла – сказала та же самая власть, которая говорила, что у них есть три тысячи ракет, разбомбим всех, будет блэкаут в Москве, что у нас есть «Фламинго», которые уже летят.
А сейчас просто вспоминают, что на свежем воздухе в селе появляется румянец на щёчках. Наши чиновники думают, что село – это Буковель. Они ни дня больше нигде за городом не были.
На первом году накачивать надломленностью – ок, на втором и третьем – тоже нормально. Но не на пятом! Потому что на пятом уже не работают эмоции, уже всем всё понятно. И люди хотят иметь профессиональные ответы на чёткие вопросы», – сказал Дроздов.
«Можно отстрадать, перетерпеть, если ты знаешь, что потом Крым и Донбасс будут нашими, победим, и так далее. Но этого не просматривается. Будет только хуже.
Поэтому, если впереди однозначно плохой конец, то не имеет значения, сколько ты страдал. Страдание имеет смысл только при награде, которая тебя удовлетворит.
В данном случае, продолжение войны, при таком государственном управлении, не показывает даже намёков на улучшение после того, как люди перетерпят», – добавил он.
